Мирные инициативы и экономическое партнерство: главные заявления встречи Сибиги с Рубио
3 апреля министр иностранных дел Украины провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио в штаб-квартире НАТО. Стороны обсудили стремление Украины к миру и сотрудничество в области добычи полезных ископаемых.
"Во время встречи с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО я подтвердил непреклонную преданность Украины мирным усилиям. Мы высоко ценим лидерство США в этом процессе", - заявил Сибига. Об этом сообщили в telegram-канале МИД Украины.
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Глава МИД также отметил, что Украина продолжает предпринимать значительные шаги для завершения войны, в отличие от затягивающей мирные договоренности России.
"Я проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", - добавил министр.
Сибига также подчеркнул заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного партнерства с США, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых. По его словам, это станет основой для усиления двусторонних отношений.
"Мы также обсудили дальнейшие украинско-американские контакты", - подытожил министр иностранных дел Украины.
Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.
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