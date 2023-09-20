Многие допускают эту ошибку: Как сохранить урожай капусты в сентябре

Огородники раскрыли секреты для успешного сохранения урожая белокочанной капусты осенью во избежание нежелательных повреждений.

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В сентябре процесс формирования капусты близится к завершению, но собирать ее рано еще не рекомендуется, сообщает портал "Апостроф". Важно избежать ошибок, которые могут повлиять на качество и продолжительность хранения этой культуры. Одной из ключевых рекомендаций является воздержание от полива капусты осенью.

Почва имеет повышенную сухость, особенно в корневой зоне капусты. Поэтому, когда период бабьего лета истекает и наступают дожди, большое количество влаги может привести к трещинам на капусте.

Даже если трещины на растениях еще не появились, обводненные ткани капусты могут начать гнить во время хранения. Чтобы предотвратить это, рекомендуется поливать капусту в течение осени, сливая примерно 5 литров воды на каждое растение хотя бы дважды в неделю и соблюдать ровные интервалы между поливами.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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