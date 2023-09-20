Багато хто допускає цю помилку: Як зберегти врожай капусти у вересні

Городники розкрили секрети для успішного збереження врожаю білокачанної капусти восени, щоб уникнути небажаних ушкоджень.

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У вересні процес формування капусти наближається до завершення, але збирати її рано ще не рекомендується, повідомляє портал "Апостроф". Важливо уникнути помилок, які можуть негативно вплинути на якість та тривалість зберігання цієї культури. Однією з ключових рекомендацій є утримання від поливу капусти восени.

Наразі ґрунт має підвищену сухість, особливо в кореневій зоні капусти. Тому, коли період бабиного літа закінчується і настають дощі, велика кількість вологи може призвести до тріщин на капусті.

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Навіть якщо тріщини на рослинах ще не з'явилися, обводнені тканини капусти можуть почати гнити під час зберігання. Щоб запобігти цьому, рекомендується поливати капусту протягом осені, зливаючи приблизно 5 літрів води на кожну рослину хоча б двічі на тиждень і дотримуватися рівних інтервалів між поливами.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

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