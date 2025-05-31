Мобилизация-2025: как будут призывать мужчин в возрасте 50+ в июне

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды Вооруженных Сил призывают военнообязанных от 25 лет. Однако действующее законодательство позволяет мобилизовать и мужчин в возрасте 50+.

Как именно будет происходить мобилизация этой возрастной категории в июне 2025 года – подробно рассказывает 24 Канал. Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на службу могут быть призваны мужчины от 25 до 60 лет, которые:

не имеют законных оснований для отсрочки;

прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и признаны годными по состоянию здоровья.

Мужчины в возрасте 50-60 лет имеют такие же обязанности, как и младшие военнообязанные:

своевременно обновлять данные в ТЦК и СП;

всегда иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Критерии мобилизации мужчин 50+

Как объясняли в Командовании Сухопутных войск ВСУ, в случае мобилизации граждан 50+ особое внимание будет уделено:

физическому состоянию;

наличия боевого опыта;

владению редкой или технической военной специальностью.

Мужчины с соответствующим образованием или профессией могут быть назначены на должности, не требующие участия в боевых действиях: водители, сварщики, электрики, финансисты.

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Законодательные нововведения

Недавно Верховная Рада приняла закон об изменениях в правилах прохождения военной службы, мобилизации и учета. В частности:

четко прописаны условия мобилизации для граждан от 40 до 55 лет;

разрешено предпринимателям быть мобилизованными без остановки предпринимательской деятельности;

определен порядок выполнения военно-транспортного долга;

защищены социальные гарантии офицеров запаса, которых во время мобилизации назначают на более низкие должности;

упрощен доступ к государственной тайне для граждан в случае мобилизации или объявления военного положения;

усовершенствованы механизмы комплектования ВСУ, Нацгвардии и других сил обороны резервистами.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных будет в первую очередь подлежать мобилизации в июне.

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