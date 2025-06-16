Мобилизация лиц с инвалидностью: могут ли забрать в армию мужчину с 3 группой

В соответствии с действующим украинским законодательством, в частности Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (с учетом изменений от 18 мая 2024 года) и Постановлением Верховной Рады №560 от 16 мая 2024 года, граждане, достигшие призывного возраста и не имеющие законных оснований для отсрочки, обязаны проходить военную службу.

В статье 23 этого закона четко определены категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Среди них – лица с инвалидностью. Закон не разграничивает группы инвалидности, потому освобождение от мобилизации распространяется и на граждан с третьей группой. Таким образом, в 2025 году мобилизация лиц с инвалидностью III группы не производится. Об этом сообщает пишет legalaid.

Вместе с тем люди с инвалидностью любой группы, по собственному желанию, могут заключить контракт на прохождение военной службы. Принудительная мобилизация для них не предусмотрена.

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Третью группу инвалидности устанавливают на основании стойких, умеренно выраженных нарушений здоровья, ограничивающих жизнедеятельность личности. Речь идет о последствиях хронических заболеваний, травм или врожденных пороков, не исключающих работоспособность полностью, но нуждающихся в социальной защите. Чтобы получить соответствующий статус, лицо должно пройти медицинское обследование и обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по направлению от учреждения здравоохранения.

Таким образом, лица с инвалидностью III группы не подлежат обязательной мобилизации, но могут поступить на военную службу добровольно.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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