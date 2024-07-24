Мобилизация в Украине: будет ли удваиваться неуплаченный штраф за необновление данных

Согласно прогнозам некоторых юридических экспертов, за следующие полтора-два месяца в Украине начнут штрафовать военнообязанных, которые не обновили свои военно-учетные данные. Они предполагают, что этот процесс может стать похожим на конвейер, но в то же время он не станет слишком массовым.

Пока ни один государственный орган не предоставил четкого ответа относительно удвоения штрафа в размере 17 тысяч гривен, если он не будет уплачен в течение 15 дней. В частности, в Министерстве юстиции советуют обратиться с информационным запросом и обещают предоставить разъяснения в ближайшее время. В Министерстве обороны же указали, что вопрос штрафов не входит в их компетенцию. Об этом пишет ТСН.

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Между тем некоторые правозащитники уже имеют утвердительный ответ на вопрос об удвоении штрафов. Так, адвокат Роман Симутин, который специализируется в том числе и на теме мобилизации, отметил, что неуплаченный вовремя штраф за необновление данных будет удваиваться. Если гражданином не будет уплачен и увеличенный вдвое штраф, то тогда может быть применено принудительное взыскание.

По словам Симутина, удвоенный штраф начисляется после передачи дела в исполнительную службу. Он также отметил, что в таком случае придется оплатить дополнительный исполнительный сбор в размере 10%.

Адвокат добавил, что на апелляцию постановления предоставляется 10 дней с момента его получения.

Если же гражданин не оплатит ни первоначальный штраф, ни удвоенный, то государственные исполнители имеют право использовать дополнительные меры, такие как арест банковских счетов и имущества должника.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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