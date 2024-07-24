Мобілізація в Україні: чи буде подвоюватися несплачений штраф за неоновлення даних

Відповідно до прогнозів деяких юридичних експертів, за наступні півтора-два місяці в Україні почнуть штрафувати військовозобов’язаних, які не оновили свої військово-облікові дані. Вони припускають, що цей процес може стати схожим на конвеєр, але водночас він не стане занадто масовим.

Наразі жоден державний орган не надав чіткої відповіді стосовно подвоєння штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, якщо він не буде сплачений протягом 15 днів. Зокрема, у Міністерстві юстиції радять звернутися з інформаційним запитом і обіцяють надати роз’яснення найближчим часом. У Міністерстві оборони ж вказали, що питання штрафів не входить до їх компетенції. Про це пише ТСН.

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Тим часом деякі правозахисники вже мають ствердну відповідь на питання про подвоєння штрафів. Так, адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і на темі мобілізації, зазначив, що несплачений вчасно штраф за неоновлення даних буде подвоюватися. Якщо громадянином не буде сплачено і збільшений вдвічі штраф, то тоді може бути застосовано примусове стягнення.

За словами Сімутіна, подвоєний штраф нараховується після передачі справи до виконавчої служби. Він також наголосив, що у такому випадку доведеться сплатити додатковий виконавчий збір у розмірі 10%.

Адвокат додав, що на апеляцію постанови надається 10 днів з моменту її отримання.

Якщо ж громадянин не сплатить ні первісний штраф, ні подвоєний, то державні виконавці мають право використовувати додаткові заходи, такі як арешт банківських рахунків та майна боржника.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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