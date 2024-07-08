Мобилизация в Украине: для мужчин с 17 июля изменятся правила выезда за границу

Наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин призывного возраста. Государственная пограничная служба Украины сообщила об изменениях, которые вводятся для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля 2024 года.

Для пересечения границы им понадобятся военно-учетные документы. Как сообщили в пресс-службе ГНСУ, согласно закону 3633-IX украинцы до 16 июля должны встать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

В случае отсутствия военно-учетных документов при пересечении государственной границы, выезд из Украины будет невозможен.

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Кто из мужчин может выехать за границу во время войны. Источник: facebook.com/DPSUkraine Кто из мужчин может выехать за границу во время войны. Источник: facebook.com/DPSUkraine

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина объяснил, что в пересечении границы откажут мужчинам призывного возраста и еще по одной причине – если они имеют статус "розыска". В таком случае к нарушителям вызовут полицию.

Напомним, юрист объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки.

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