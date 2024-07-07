Мобилизация в Украине: сколько работников Верховной Рады воюют на фронте

В Украине 16 июля 2024 года истекает срок, когда военнообязанные (мужчины 18-60 лет) должны были обновить свои персональные данные для военного учета. Эта обязанность касается всех граждан Украины, включая работников Аппарата Верховной Рады.

Журналисты "Слідства.Інфо" обратились в Аппарат ВРУ с запросом, чтобы узнать, сколько сотрудников мобилизовано в ряды Вооруженных Сил Украины. По состоянию на 17 июня 2024 г. в Аппарате ВРУ работает 878 человек. За время полномасштабной войны из них мобилизовано 53 человека.

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Вот подробная статистика мобилизации из Аппарата ВРУ:

2022 год: 37 мобилизованных

2023 год: 8 мобилизованных

2024 год: 8 мобилизованных

Важно отметить, что в эту статистику не входят 34 помощника-консультанта народных депутатов Украины, которые также были мобилизованы. Из мобилизованных работников Аппарата ВР один погиб, 8 получили ранения, а один пропал без вести.

Напомним, что с 18 мая 2024 года для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов можно использовать приложение "Резерв+". Этим сервисом уже воспользовались 2 миллиона граждан Украины.

Тем, кто не обновил данные до 16 июля, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней к нарушителям могут быть применены другие меры принуждения, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее в ТЦК объяснили, что делать военнообязанным со статусом "в розыске".

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