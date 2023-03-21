'Могут быть взрывы, пожары': астролог назвала самые опасные дни в конце марта, когда РФ ударит ракетами

Оккупанты не прекратят ракетных обстрелов Украины в марте 2023 года – в конце марта возможна эскалация. Самыми опасными будут дни с 24 по 26 марта.

Об этом в интервью ТСН.ua заявила астролог Альбина Пономаренко. "26 марта есть напряженное влияние, оно касается Плутона. Плутон – это восток. По отношению к гороскопу мы видим небо, то есть могут быть массированы ракетные обстрелы, может быть опасность с моря, а также информационная опасность – сплетни, информационные вбросы", – отметила она.

По словам астролога, 24-26 марта могут быть пожары, взрывы – облегчение наступит уже 27 марта. Однако на фронте также вероятны определенные обострения.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.