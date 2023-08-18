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Общество

Могут ли получить субсидию ВПЛ, проживающие без договора аренды

Игорь Романько

Как ВПЛ могут получить субсидию без договора аренды жилья

Субсидия может стать важной помощью для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не имеющих регистрации, но фактически проживающих в жилых помещениях без заключения договора аренды.

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Министерство социальной политики отмечает возможность получения субсидии для этой категории лиц. Для получения субсидии ВПЛ следует добавить в заявление о назначении субсидии документы, подтверждающие фактическое проживание по адресу домохозяйства, в частности, справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Для получения субсидии, ВПЛ могут обратиться в следующие органы:

  • Уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также есть возможность оформить жилищную субсидию в электронной форме, выбрав один из сервисов:

  • Портал Дія ;
  • Вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • Мобильное приложение Пенсионного фонда Украины для Android и IOS.

Для получения субсидии ВПЛ необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах, в которой подробно указывается состав домохозяйства.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
  • Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.

Размер субсидии в отопительный сезон:

В соответствии с решением правительства субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен пособия в месяц в виде жилищной субсидии. С учетом повышения тарифов на электроэнергию эта сумма может увеличиться этой осенью.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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