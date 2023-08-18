Могут ли получить субсидию ВПЛ, проживающие без договора аренды
Субсидия может стать важной помощью для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не имеющих регистрации, но фактически проживающих в жилых помещениях без заключения договора аренды.
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Министерство социальной политики отмечает возможность получения субсидии для этой категории лиц. Для получения субсидии ВПЛ следует добавить в заявление о назначении субсидии документы, подтверждающие фактическое проживание по адресу домохозяйства, в частности, справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
Для получения субсидии, ВПЛ могут обратиться в следующие органы:
- Уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Также есть возможность оформить жилищную субсидию в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- Портал Дія ;
- Вебпортал электронных услуг ПФУ;
- Мобильное приложение Пенсионного фонда Украины для Android и IOS.
Для получения субсидии ВПЛ необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах, в которой подробно указывается состав домохозяйства.
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.
Размер субсидии в отопительный сезон:
В соответствии с решением правительства субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен пособия в месяц в виде жилищной субсидии. С учетом повышения тарифов на электроэнергию эта сумма может увеличиться этой осенью.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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