Чи можуть отримати субсидію ВПО, які проживають без договору оренди

Субсидія може стати важливою допомогою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не мають реєстрації, але фактично проживають у житлових приміщеннях без укладання договору оренди.

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Міністерство соціальної політики наголошує на можливості отримання субсидії для цієї категорії осіб. Для отримання субсидії ВПО потрібно додати до заяви про призначення субсидії документи, які підтверджують фактичне проживання за адресою домогосподарства, зокрема, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання субсидії, ВПО можуть звернутися до таких органів:

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Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Також, є можливість оформити житлову субсидію в електронній формі, вибравши один із сервісів:

Портал Дія;

Вебпортал електронних послуг ПФУ;

Мобільний додаток Пенсійного фонду України для Android та IOS.

Для отримання субсидії ВПО потрібно надати такі документи:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати, в якій детально вказується склад домогосподарства.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Розмір субсидії в опалювальний сезон:

Відповідно до рішення уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

У минулому опалювальному сезоні українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць у вигляді житлової субсидії. З урахуванням підвищення тарифів на електроенергію, ця сума може збільшитися цієї осені.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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