Могут ли предоставить жилищную субсидию должникам

Могут ли начислить субсидию, если есть долги за коммуналку

Субсидия – это вид социальной поддержки, предоставляемый гражданам, которые не могут самостоятельно выплачивать коммунальные услуги. Даже если у вас есть долги за коммунальные услуги, есть способы оформления этих льгот.

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Украинцы, имеющие долги за коммунальные платежи, могут иметь ограничения в отчислениях на субсидию, пишет "24 канал". Однако теперь при оформлении этих льгот играет роль и то, хочет лицо избавиться от статуса должника и выполнить свои обязательства перед коммунальными службами.

Субсидия не предоставляется тем, чьи задолженности за последние три месяца превышают 680 гривен или 40 тысяч рублей. Однако льготы можно получить на отдельные виды коммунальных услуг. К примеру, если у вас есть долг за водоснабжение, вы можете получить денежную помощь для оплаты отопления.

Если вам отказали в назначении жилищной субсидии из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, вы можете подать новое заявление о назначении субсидии, указав услуги, по которым отсутствует задолженность. Полный объем субсидии можно восстановить после погашения долгов.

Для оформления субсидии необходимо собрать следующий пакет документов:

Заявление о оформлении субсидии. Декларация о доходах семьи, проживающей по указанному адресу. Удостоверение личности. Договор аренды или документ о праве собственности помещения.

При наличии вы можете добавить другие документы, удостоверяющие ваше право на дополнительные льготы, например, документ о принадлежности к многодетной семье.

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