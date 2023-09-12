Чи можуть надати житлову субсидію боржникам

Субсидія – це вид соціальної підтримки, який надається громадянам, що не можуть самостійно виплачувати комунальні послуги. Навіть якщо у вас є борги за комунальні послуги, існують способи оформлення цих пільг.

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Українці, які мають борги за комунальні платежі, можуть мати обмеження у відрахуваннях на субсидію, пише "24 канал". Проте тепер при оформленні цих пільг грає роль і те, чи прагне особа позбутися статусу боржника та виконати свої зобов'язання перед комунальними службами.

Субсидія не надається тим, чиї заборгованості за останні три місяці перевищують 680 гривень або 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте пільги можна отримати на окремі види комунальних послуг. Наприклад, якщо у вас є борг за водопостачання, ви можете отримати грошову допомогу для оплати опалення.

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Якщо вам відмовили в призначенні житлової субсидії через заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, ви можете подати нову заяву про призначення субсидії, вказавши послуги, за якими заборгованість відсутня. Повний обсяг субсидії можна буде відновити після погашення боргів.

Для оформлення субсидії потрібно зібрати такий пакет документів:

Заява на оформлення субсидії. Декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою. Посвідчення особи. Договір оренди або документ на право власності приміщення.

При наявності, ви можете додати інші документи, що засвідчують ваше право на додаткові пільги, наприклад, документ про приналежність до багатодітної родини.

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