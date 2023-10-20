Могут ли украинцы, которых сняли с военного учета, уехать за границу

Согласно информации от юристов, украинцы, которые были исключены или сняты с военного учета, могут выезжать за пределы страны. Об особенностях этой процедуры читайте в нашем материале.

Читайте также: Адвокат объяснил, что делать, если повестку оставили в дверях

Об этом сообщило издание "Апостроф", ссылаясь на информацию по профильному каналу "Юридический телеграмм". Юристы подчеркивают, что право на пересечение границы имеют именно те граждане, которые были исключены из военного учета из-за состояния здоровья, а не те, которые были просто сняты с учета.

Специалисты указывают, что если у гражданина есть медицинские противопоказания, препятствующие выполнению военной службы, его могут исключить из военного учета. Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия, которая также принимает решение о непригодности и исключении из учета.

В случае исключения из военного учета из-за состояния здоровья человек не считается военнообязанным, и он имеет право пересекать границу. Это право основано на положениях части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и пунктах 2-6 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 № 57.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!