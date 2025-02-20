Могут выписать до 1700 грн штрафа: где в Украине запрещено мыть и ремонтировать авто
В Украине немало водителей отдают предпочтение самостоятельной мойке и ремонту собственных автомобилей. Однако не все осознают, что выполнять такие работы в некоторых местах – противозаконно.
Эксперты отмечают: за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Об этом пишет SUV News.
Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мытье, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в общественных местах запрещено.
Это ограничение касается, в частности:
- дворов многоквартирных домов;
- придомовой территории;
- тротуаров и обочин дорог;
- парков, скверов и зон отдыха;
- территорий у водоемов.
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Запрет на такие действия введен властями с целью защиты окружающей среды. Ведь моторное масло, топливо и химические вещества из автошампуней могут проникать в почву и водоемы, нанося значительный ущерб экосистеме.
За выполнение мойки или ремонта автомобиля в запрещенном месте предусмотрены следующие штрафы:
- 850 грн – за первое нарушение;
- 1700 грн – в случае повторного нарушения или причинения существенного вреда окружающей среде.
Чтобы предотвратить возможные неприятности, водителям стоит:
- пользоваться официальными автомойками, ведь там установлены системы очистки сточных вод;
- обращаться в авторизованные сервисные центры для выполнения любых ремонтных работ;
- выполнять работы в собственном гараже или на частной территории, при условии, что это не вредит окружающей среде.
Соблюдение этих правил позволит не только избежать штрафных санкций, но и будет способствовать сохранению чистоты окружающей среды.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинских водителей грозит наказание за отсутствие техосмотра.
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