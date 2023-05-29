Монохром, вырезы и прозрачность: Андре Тан показал летние вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе
Известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.
Не сдают позиции и укропы. С чем лучше совмещать и как носить такую одежду, объяснил Тан в своем Instagram-блоге.
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Монохром в цвете
Монохромность – одно из самых стильных сочетаний летнего сезона. Дизайнер советует не бояться экспериментировать с цветными образами. Это фуксия, глубокий темно-синий и темно-зеленый.
Вырезы и открытый живот
Главным трендом этого лета остается обнаженный живот и разрезы в платьях, юбках.
Укроп-топы
Модный эксперт рассказал, что на пике популярности есть кроп-топы, особенно в бельевом стиле. Его можно удачно скомбинировать с брюками, джинсами, шортами, юбками.
Если дополните образ пиджаком или рубашкой, создайте более гармоничный и сбалансированный лук.
Прозрачность и легкие ткани
Смело добавляйте в свой гардероб полупрозрачные платья, юбки и топы. К легким нарядам добавьте грубую обувь.
Яркий красный
Красный цвет достаточно самостоятельный, поэтому не стоит перегружать его аксессуарами.
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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.
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