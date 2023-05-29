Монохром, вырезы и прозрачность: Андре Тан показал летние вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

Известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Не сдают позиции и укропы. С чем лучше совмещать и как носить такую одежду, объяснил Тан в своем Instagram-блоге.

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Монохром в цвете

Монохромность – одно из самых стильных сочетаний летнего сезона. Дизайнер советует не бояться экспериментировать с цветными образами. Это фуксия, глубокий темно-синий и темно-зеленый.

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

Вырезы и открытый живот

Главным трендом этого лета остается обнаженный живот и разрезы в платьях, юбках.

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

Укроп-топы

Модный эксперт рассказал, что на пике популярности есть кроп-топы, особенно в бельевом стиле. Его можно удачно скомбинировать с брюками, джинсами, шортами, юбками.

Если дополните образ пиджаком или рубашкой, создайте более гармоничный и сбалансированный лук.

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

Прозрачность и легкие ткани

Смело добавляйте в свой гардероб полупрозрачные платья, юбки и топы. К легким нарядам добавьте грубую обувь.

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

Яркий красный

Красный цвет достаточно самостоятельный, поэтому не стоит перегружать его аксессуарами.

Андре Тан показал горячие модные тренды 2023 года – стильные вещи на лето 2023, которые должны быть в гардеробе

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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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