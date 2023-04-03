Морпехи 36-й бригады ликвидировали спецназ оккупантов под Авдеевкой (видео)

Украинские военные продолжают наносить удары оккупантам на Авдеевском направлении. В частности, защитники Украины смогли разбить россиян из спецотряда "Шторм".

Ликвидацией врагов занимались бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Очередная часть видеоматериала о том, как морпехи под Авдеевкой российский спецотряд "Шторм" ликвидировали. Зажигательная работа 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и 503 Отдельный батальон морской пехоты", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят удары по месту нахождения оккупантов. В частности, для этого из беспилотника в окопы россиян и на вражескую технику сбрасывают гранаты.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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