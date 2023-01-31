Морпехи из 'Рапиры' метко уничтожили вражеский танк на Донбассе (видео)

Украинские морпехи в Донбассе уничтожили российский танк. Для ликвидации техники оккупантов наши бойцы использовали пушку МТ-12 "Рапира".

Россияне покинули танк посреди поля боя, когда пытались скрыться от украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Отмечается, что в искусных руках "Рапира" становится настоящей снайперской винтовкой, эффективно уничтожающей бронетехнику врагов.

"На днях в Донецкой области точным выстрелом противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский танк, который оккупанты, кивая лаптями, оставили на поле боя", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пушка МТ-12 "Рапира" производит несколько выстрелов. Затем показано изображение, вероятно, зафиксированное с помощью беспилотника.

Снаряды один за другим попадают во вражеский танк, что приводит к взрыву.

Точное время и место ликвидации вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее морпехи 36-й бригады ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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