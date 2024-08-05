Морпехи взорвали оккупантов в лесу под Волчанском (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

В лесу под Волчанском бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили группу российских оккупантов. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Оккупанты рыскают под Волчанском, но ловят здесь только боеприпасы ударных дронов николаевских морпехов. Работают пилоты разведчиков и черного батальона", – говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники уничтожили вражескую гаубицу Д-30 на Северском направлении (видео)

На видео можно увидеть, как вражеские военные двигаются в лесу и прячутся среди деревьев. На следующих кадрах видно, как украинская аэроразведка быстро находит и ликвидирует захватчиков.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!