Морские археологи обнаружили шведский военный корабль XVII века (фото)

Морские археологи обнаружили обломки шведского военного корабля 17 века у Ваксгольма, острова близ Стокгольма. Археологи из Врака сотрудничали с ВМС Швеции, чтобы исследовать воду.

Несмотря на то, что части его бортов рассыпались на морское дно, корпус все еще был цел и простирался до нижней пушечной палубы. Об этом сообщает Hydro International.

Наличие иллюминаторов на двух разных уровнях, друг над другом, указывало на то, что корабль был военным с двумя пушечными палубами.

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Джим Ханссон, морской археолог из музея, описал свое восхищение, увидев этот затонувший корабль.

Весной 2022 г. было проведено более углубленное обследование для дальнейшего изучения обломков корабля. Во время погружений были обнаружены конкретные детали корабля, которые раньше можно было увидеть только Васа.

Результаты показали, что дуб, который использовался для древесины корабля, был срублен в 1627 году в Мелардалене – из того же источника, что и древесина Васа, заготовлена ​​несколькими годами ранее.

"Размеры, детали конструкции, образцы древесины и архивные материалы – все указывало в том же направлении – на удивление, мы нашли корабль-побратим Васа Апплет", – сказал Патрик Хеглунд, морской археолог из Врака.

Ранее в Норвегии школьник нашел деревянную чашу времен викингов. Оказалось, что находке около тысячи лет.

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