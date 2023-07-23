Мошенничество с денежной помощью: в Минреинтеграции предупредили украинцев

В Украине появились мошенники, предлагающие получить якобы социальные выплаты. Для этого они предлагают перейти по специальной ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram. Отметили, что мошенники действуют в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Важная информация. Обращаем ваше внимание на случаи мошенничества по теме денежной помощи! Распространяйте, говорилось в сообщении.

Таким образом, в популярных мессенджерах и социальных сетях появляются публикации с предложениями получить социальные выплаты украинцам. В частности, от ВПП ООН и других международных организаций. Мошенническая схема заключается в том, что для получения помощи украинцам предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов похищаются. Это происходит из-за того, что злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие официальные сайты популярных украинских банков.

Для того чтобы не попасть на крючок мошенников, в Минреинтеграции рекомендуют доверять только официальным ресурсам. В частности:

Также не стоит вводить реквизиты своих платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если вы случайно ввели свои данные на мошенническом вебсайте, нужно немедленно заблокировать платежную систему. Также специалисты советуют соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Напомним, специалисты по кибербезопасности рассказали о паролях, которые легко подберут хакеры. Это может привести к несанкционированному доступу к личной информации.

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