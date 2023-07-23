Шахрайство з грошовою допомогою: у Мінреінтеграції попередили українців

В Україні з'явилися шахраї, які пропонують отримати нібито соціальні виплати. Для цього вони пропонують перейти за спеціальним посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції в Telegram. Зазначили, що шахраї діють в популярних месенджерах та соціальних мережах.

Важлива інформація. Звертаємо вашу увагу на випадки шахрайства на темі грошової допомоги! Поширюйте, йшлося в повідомленні.

Таким чином у популярних месенджерах та соціальних мережах з'являються публікації з пропозиціями отримати соціальні виплати українцям. Зокрема, від ВПП ООН та інших міжнародних організацій. Шахрайська схема полягає у тому, що для отримання допомоги українцям пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою викрадаються. Це відбувається через те, що зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують офіційні сайти популярних українських банків.

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Для того, аби не потрапити на гачок шахраїв, у Мінреінтеграції рекомендують довіряти лише офіційним ресурсам. Зокрема:

Також не варто вводити реквізити своїх платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ви випадково ввели свої дані на шахрайському вебсайті, то потрібно негайно заблокувати платіжну систему. Також фахівці радять дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки розповіли про паролі, які легко підберуть хакери. У результаті це може призвести до несанкціонованого доступу до особистої інформації.

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