Мозаику из изображения Медузы римского периода нашли в Испании (фото)

Археологи в Мериде, Испания, обнаружили обширную мозаику римской эпохи в главной комнате римского домуса. Мозаика содержала изображение Медузы, одной из трех ужасных горгон по греческой мифологии.

Мозаика была найдена в археологической зоне Ла-Уэрта-де-Отеро, расположенной на западной стороне Мериды, которая была частью римского города Августа Эмерита. Августа Эмерита была основана в 25 г. до н. э. Августом для переселения солдат Эмериты из ветеранов легионов Кантабрийских войн.

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Город превратился в один из самых больших римских центров в Испании и столицу провинции Лузитания, занимающую площадь более 20 000 квадратных километров, сообщается на сайте муниципалитета Мериды.

Медузы обрамлены в центре восьмиугольного медальона, окруженного во всех четырех углах павлинами, олицетворяющими четыре времени года. Общая площадь мозаики составляет около 30 м2, а также содержит геометрические узоры и изображения растительных и животных мотивов, таких как птицы и рыбы.

Феликс Пальма, директор консорциума Monumental City, прокомментировал, что это место "носит исключительный характер благодаря уровню сохранения останков и, прежде всего, благодаря декоративному элементу, который украшает хорошо сохранившийся дом: не только мозаика, но и живописные и скульптурные мотивы".

Раскопки также обнаружили 40-метровый участок защищавшей город римской стены и остатки дороги, пролегающей параллельно внутри.

Ученые говорят, что эта находка значительна, поскольку она дает новое представление о жизни при власти Августа Эмерита. Мозаика – прекрасный пример римского искусства и ремесла, и она свидетельствует о богатстве и роскоши, которыми пользовались римские граждане.

Находка также важна с исторической точки зрения, поскольку она дает новые свидетельства о развитии римского города. Римская стена, обнаруженная во время раскопок, помогает лучше понять, как был защищен город, а остатки дороги дают представление о том, как люди передвигались по городу.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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