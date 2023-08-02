Может ли студент получать пенсию по потере кормильца

Одним из видов пенсии, доступных украинцам, есть пенсия в связи с потерей кормильца. Специалисты Пенсионного фонда Украины предоставили объяснения относительно того, может ли лицо, получающее высшее образование, получать эту пенсию.

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Согласно разъяснению, дети, которые учатся в высших учебных заведениях по дневной форме, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца до окончания обучения, но не позднее, чем до достижения ими 23-летнего возраста (согласно статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Выплаты пенсии продолжаются на следующий учебный год, и этот процесс осуществляется автоматически на основании данных об обучении по дневной форме, поступающих в Пенсионный фонд Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Таким образом, заявителям не нужно дополнительно подавать справку о продолжении обучения в учебном заведении для получения выплаты пенсии.

Это облегчает процедуру получения пенсии в связи с потерей кормильца для студентов в вузах и обеспечивает их право на финансовую поддержку в течение обучения по дневной форме.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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