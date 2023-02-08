Может ли уехать за границу мужчина, если жена беременна третьим ребенком: объяснение адвоката

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу. Однако есть определенные категории украинцев, которые могут уезжать за границу во время военного положения. Речь идет о мужчинах, на содержании которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет.

Председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассказал, сможет ли уехать из Украины муж, жена которого беременна третьим ребенком. По его словам, муж, у которого жена беременна третьим ребенком, сможет уехать за границу, если сможет это подтвердить документально.

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"Также все зависит от триместра беременности, на котором находится жена. Обычно срок беременности должен составлять не менее 35 недель. Тогда мужчина сможет пересечь границу, потому что считается, что у него уже трое детей", – добавил эксперт.

Кроме того, если у мужчины трое и больше детей, рожденных от разных жен, но он платит алименты исправно и без задолженностей, то такой гражданин тоже сможет уехать за границу.

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

Ранее мы писали разрешаться ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране, а также что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения.

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