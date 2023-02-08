Чи може виїхати за кордон чоловік, якщо дружина вагітна третьою дитиною: пояснення адвоката

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Однак є певні категорії українців, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Йдеться про чоловіків, на утриманні яких перебуває 3 і більше дітей віком до 18 років.

Голова адвокатського обʼєднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець розповів чи зможе виїхати з України чоловік, дружина якого вагітна третьою дитиною. За його словами, чоловік, у якого дружина вагітна третьою дитиною, матиме змогу виїхати за кордон, якщо зможе це підтвердити документально.

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"Також все залежить від триместру вагітності, на якому знаходиться дружина. Зазвичай, термін вагітності повинен становити не менш як 35 тижнів. Тоді чоловік зможе перетнути кордон, бо вважатиметься, що у нього вже троє дітей", – пояснив експерт.

Окрім цього, якщо у чоловіка троє і більше дітей, народжених від різних дружин, але він сплачує аліменти справно та без заборгованостей, то такий громадянин теж зможе виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка відповідальність чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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