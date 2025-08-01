Может наблюдаться слабость и плохое самочувствие: прогноз магнитных бурь на 2 августа

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие. Из-за изменения атмосферного давления некоторые сталкиваются с головной болью, усталостью и повышенной раздражительностью.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ближайшие дни ожидается невысокая геомагнитная активность. Ее измеряют по К-индексу - шкале от 0 до 9, где показатели от 5 считаются сильными бурями.

2 августа уровень солнечной активности прогнозируется на отметке К-индекса 3, что свидетельствует о слабых колебаниях магнитного поля. Это значение отвечают спокойному зеленому уровню и не оказывают серьезного влияния на здоровье большинства людей. В то же время, следует учитывать, что прогнозы могут меняться — новые данные поступают каждые три часа.

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Магнитная буря – это природное явление, вызванное активностью Солнца. В результате вспышек к Земле поступают заряженные частицы, взаимодействующие с магнитосферой планеты. При значительной интенсивности (К-индекс 5 и выше), такие бури могут влиять не только на здоровье, но и на работу электроники, спутников и систем связи. В сильнейшие периоды возможно возникновение полярного сияния в нетипичных широтах.

Чтобы уменьшить дискомфорт во время геомагнитных колебаний, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание, прогулки на открытом воздухе и отказ от кофеина и алкоголя помогут организму легче адаптироваться. Также полезны будут травяные чаи, вода, умеренные физические нагрузки и избегание стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательно следить за самочувствием и держать необходимые препараты рядом.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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