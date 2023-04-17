Может начаться новая волна террора: экстрасенс назвал даты, когда РФ ударит по Украине

Российские войска могут устроить обстрел Украины в Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе – 26 апреля. Кроме того, еще один опасный период будет в мае.

Об этом УНИАН заявил экстрасенс Макс Гордеев. "Всю неделю с 1 по 9 мая есть возможность обстрелов. Оккупанты хотят что-то "запустить", но, я думаю, что они будут заняты немножко другим. То есть в эти дни возможны терроры, но это не будет масштабно", – подчеркнул экстрасенс.

Он добавил, что украинские военные в 2023 году смогут освободить часть оккупированных территорий. В частности, у ВСУ будет шанс вытеснить захватчиков из Херсонской области и дойти до Мариуполя.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.