Может передаваться даже через воду: новый вид рака распространяется как вирус

Исследователи опубликовали открытие двух старинных видов раковых опухолей, вызывающих у моллюсков симптомы, похожие на лейкемию. Ученые заметили, что рак под водой совершил "длительную эволюцию".

Исследование ученых опубликовано в издании Nature Cancer. Оно называется "Соматическая эволюция морских трансмиссивных лейкозов у обычного петушка".

Читайте также: Это не кофеин: ученые нашли препарат, снимающий дневную сонливость

Отмечается, что эти виды рака способны распространяться в водной среде, где передача инфекции осуществляется благодаря опухолевым клеткам, свободно плавающим в воде, подобно микроскопическим бактериям. После контакта с моллюсками эти опухолевые клеточки вступают в организм владельцев, где начинают плодиться.

Механизм инфицирования похож на наблюдаемый среди тасманийских дьяволов – хищных сумчатых млекопитающих, которые могут передавать раковые клетки, то ли через укусы, то ли через спаривание.

Заразный рак в природе редко встречается и ограничивается небольшим количеством видов животных. Однако эти новые исследования, проведенные на моллюсках, создают опасения относительно возможного существования других форм рака, которые могут представлять угрозу для человека.

Ранее учёные исследовали влияние химических удобрений на организм человека и пришли к выводу, что они могут разрушать мозг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!