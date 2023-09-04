Может вызвать бессонницу: что нельзя работы за час до сна

В современном мире многие не могут отодвинуть мобильный телефон даже перед сном. Последние часы перед сном они проводят, играя в мобильные игры и общаясь в Интернете. Однако эта привычка может оказать негативное влияние на здоровье и сон человека.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что телефон может вызвать бессонницу.

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Яркий экран мобильного телефона увеличивает нагрузку на глаза и может привести к бессоннице. Некоторые исследователи считают, что синий цвет на экране может замедлить синтез мелатонина, регулирующего сон гормона. Это может привести к трудностям с засыпанием и недостаточным количеством сна.

За 1-2 часа до сна специалисты рекомендуют отложить гаджеты и сосредоточиться на других развлекательных и релаксирующих занятиях. Общение с близкими, чтение книги, гигиенические процедуры или просто отдых на кровати могут помочь улучшить качество сна.

Если вы не можете не использовать мобильный телефон перед сном, активируйте функцию "Фильтр синего". Эта настройка может уменьшить нагрузку на ваши глаза и, возможно, облегчит засыпание.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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