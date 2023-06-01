Можно есть через 30 минут: быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете

Начался сезон огурцов, поэтому любители малосольных огурцов могут начинать лакомиться любимым блюдом.

Ингредиенты:

– 1 кг огурцов;

– 2 головки чеснока;

–1 столовая ложка соли

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– пучок укропа.

Читайте также: Пряный и пикантный: рецепт мексиканского салата из красной фасоли

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и срежьте дупки. Уложите огурцы в пакет, добавьте соль, сахар, уксус и оливковое масло.

2. Чеснок натрите на терке, а несколько зубков порежьте.

3. Посыпьте огурцы чесноком и укропом. Пакет завяжите и хорошо потрясите. Уложите в холодильник на несколько часов. Хотя есть их можно уже через 30 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата из молодой капусты от Евгения Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !