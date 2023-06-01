Можно есть через 30 минут: быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете
Начался сезон огурцов, поэтому любители малосольных огурцов могут начинать лакомиться любимым блюдом.
Ингредиенты:
– 1 кг огурцов;
– 2 головки чеснока;
–1 столовая ложка соли
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– пучок укропа.
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Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и срежьте дупки. Уложите огурцы в пакет, добавьте соль, сахар, уксус и оливковое масло.
2. Чеснок натрите на терке, а несколько зубков порежьте.
3. Посыпьте огурцы чесноком и укропом. Пакет завяжите и хорошо потрясите. Уложите в холодильник на несколько часов. Хотя есть их можно уже через 30 минут.
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