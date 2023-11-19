Можно ли пить алкоголь после вакцинации: ответ Минздрава

После проведения вакцинации можно употреблять алкоголь. Однако дозировано – в умеренном количестве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook. В некоторых случаях алкоголь может снизить эффективность вакцинации.

Можно (употреблять алкоголь, – ред.), но в умеренном количестве. Бокал вина или кружка пива после прививки никак не повлияют на действие вакцины, говорится в сообщении.

Читайте также: Ученые изобрели средство от похмелья

Подчеркнули, что эффективность вакцинации может снизить попойку накануне или в день проведения прививки. Ведь алкоголь может подавлять иммунитет и снижать сопротивляемость организма к инфекциям. В частности, это касается как регулярного, так и время от времени, однако в значительном количестве употребления спиртных напитков.

Согласно ряду исследований, злоупотребление алкоголем может усилить реакции на вакцины против коронавируса, однако такого эффекта не произойдет от умеренного употребления.

Независимо от того, планируете ли вы романтический ужин с вином или пиво с друзьями в день вакцинации или в любой другой день, помните, что количество и частота употребления алкоголя без серьезного вреда для здоровья зависит от многих факторов: состояния организма, возраста, пола, веса, генетики человека, добавляют в Минздрав.

Напомним, мы рассказали, какие популярные народные методы лечения неэффективны или могут ухудшить здоровье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !