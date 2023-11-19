Чи можна пити алкоголь після вакцинації: відповідь МОЗ

Після проведення вакцинації можна вживати алкоголь. Проте дозовано – в помірній кількості.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначили, що в деяких випадках алкоголь може знизити ефективність вакцинації.

Можна (вживати алкоголь, – ред.), але в помірній кількості. Келих вина чи кухоль пива після щеплення ніяк не вплинуть на дію вакцини, йдеться у повідомленні.

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Наголосили, що ефективність вакцинації може знизити пиятика напередодні або в день проведення щеплення. Адже алкоголь може пригнічувати імунітет та знижувати опірність організму до інфекцій. Зокрема, це стосується як регулярного, так і час від часу, проте в значній кількості, вживання спиртових напоїв.

Згідно з низкою досліджень, зловживання алкоголем може посилити реакції на вакцини проти коронавірусу, проте такого ефекту не буде від помірного вживання.

Незалежно від того, чи плануєте ви романтичну вечерю з вином або пиво з друзями у день вакцинації або в будь-який інший день, пам’ятайте, що кількість та частота вживання алкоголю без серйозної шкоди для здоров’я, залежить від багатьох факторів: стану організму, віку, статі, ваги, генетики людини, додають у МОЗ.

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