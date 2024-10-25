Можно ли платить долг за коммуналку по частям: ответ КГГА
Жители Киева могут погашать задолженность за коммунальные услуги поэтапно. Для этого предусмотрена специальная процедура реструктуризации долга.
Об этом напомнили на сайте КГГА.
Преимущества реструктуризации коммунальных долгов:
- Возможность постепенной выплаты накопленной задолженности
- Защита от начисления пени
- Сохранение права на получение жилищной субсидии
- Избегание дальнейшего роста задолженности во время отопительного периода
Статистика и способы оформления За первые девять месяцев года киевляне оформили 934 договора реструктуризации, из них 593 – по оплате за горячую воду и отопление. Примечательно, что часть договоров была подписана онлайн с использованием электронной подписи.
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Как оформить реструктуризацию:
- Лично в районном сервисном центре ЦКС
- Дистанционно через электронные сервисы
Необходимый пакет документов:
- Заявление установленного образца
- Документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт или ID-карта с выдержкой из демографического реестра
- РНОКПП (кроме владельцев ID-карт с указанным номером)
- Документация на жилье:
- Документ о праве собственности/пользования
- Выдержка из Госреестра недвижимости
- В случае представительства интересов:
- Доверенность
- Паспорт доверенного лица
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