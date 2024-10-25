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Можно ли платить долг за коммуналку по частям: ответ КГГА

Цихоцкая Мария

Можно ли платить долг за коммуналку по частям: ответ КГГА
Должник может произвести реструктуризацию долга

Жители Киева могут погашать задолженность за коммунальные услуги поэтапно. Для этого предусмотрена специальная процедура реструктуризации долга.

Об этом напомнили на сайте КГГА.

Преимущества реструктуризации коммунальных долгов:

  • Возможность постепенной выплаты накопленной задолженности
  • Защита от начисления пени
  • Сохранение права на получение жилищной субсидии
  • Избегание дальнейшего роста задолженности во время отопительного периода

Статистика и способы оформления За первые девять месяцев года киевляне оформили 934 договора реструктуризации, из них 593 – по оплате за горячую воду и отопление. Примечательно, что часть договоров была подписана онлайн с использованием электронной подписи.

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Как оформить реструктуризацию:

  1. Лично в районном сервисном центре ЦКС
  2. Дистанционно через электронные сервисы

Необходимый пакет документов:

  1. Заявление установленного образца
  2. Документы, удостоверяющие личность:
    • Паспорт или ID-карта с выдержкой из демографического реестра
    • РНОКПП (кроме владельцев ID-карт с указанным номером)
  3. Документация на жилье:
    • Документ о праве собственности/пользования
    • Выдержка из Госреестра недвижимости
  4. В случае представительства интересов:
    • Доверенность
    • Паспорт доверенного лица

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

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