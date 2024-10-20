Можно ли получить субсидию, если есть долги за коммуналку: объяснение Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины разъяснило условия переназначения жилищных субсидий для граждан, имеющих задолженность за коммунальные услуги. Там подчеркивают, что накопление долгов за коммунальные услуги при получении субсидии расценивается как нецелевое использование государственной поддержки.

Жилищная субсидия – это целевая государственная помощь, предназначенная для оплаты коммунальных услуг наиболее уязвимыми слоями населения. Ее цель – уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет при оплате коммунальных услуг. Об этом отмечают в Минсоцполитике.

Одним из ключевых критериев переназначения субсидии является контроль платежной дисциплины получателей.

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Если у получателя субсидии возникла задолженность по коммунальным услугам, оказание помощи прекращается. Однако есть возможность постепенного погашения долга путем заключения договоров о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг.

При регулярной уплате реструктуризированного долга и своевременной оплаты текущих платежей гражданин может рассчитывать на восстановление субсидии. При обращении за субсидией необходимо предоставить копию договора о реструктуризации.

Министерство подчеркивает, что долг за коммунальные услуги можно реструктуризировать сроком до 60 месяцев. Продолжительность реструктуризации зависит от суммы задолженности и доходов должника. Такая система позволяет гражданам сохранить право на получение субсидии одновременно выполняя свои обязательства перед коммунальными службами.

Напомним, мы уже писали, как уплатить долг за коммунальные услуги.

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