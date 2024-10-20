Чи можна отримати субсидію, якщо є борги за комуналку: пояснення Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України роз'яснило умови перепризначення житлових субсидій для громадян, які мають заборгованість за комунальні послуги. Там наголошують, що накопичення боргів за комунальні послуги при отриманні субсидії розцінюється як нецільове використання державної підтримки

Житлова субсидія - це цільова державна допомога, призначена для оплати комунальних послуг найбільш вразливими верствами населення. Її мета - зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет при оплаті комунальних послуг. Про це зазначають у Мінсоцполітики.

Одним із ключових критеріїв перепризначення субсидії є контроль платіжної дисципліни отримувачів.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Якщо у одержувача субсидії виникла заборгованість за комунальні послуги, надання допомоги припиняється. Проте існує можливість поступового погашення боргу шляхом укладання договорів про реструктуризацію заборгованості з постачальниками послуг.

За умови регулярної сплати реструктуризованого боргу та вчасної оплати поточних платежів, громадянин може розраховувати на відновлення субсидії. При зверненні за субсидією необхідно надати копію договору про реструктуризацію.

Міністерство підкреслює, що борг за комунальні послуги можна реструктуризувати на термін до 60 місяців. Тривалість реструктуризації залежить від суми заборгованості та доходів боржника. Така система дозволяє громадянам зберегти право на отримання субсидії, одночасно виконуючи свої зобов'язання перед комунальними службами.

Нагадаємо, ми вже писали, як сплатити борг за комунальні послуги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!