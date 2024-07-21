Можно ли проигнорировать повестку, брошенную в почтовый ящик

Кабинет министров Украины принял новые правила по отправке повесток военнообязанным гражданам, предусматривающим их отправку заказными письмами. Это решение должно повысить точность и надежность процесса оповещения, гарантируя своевременное получение повесток.

Повестки будут формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, подписываться электронной подписью руководителя территориального центра комплектования и будут печататься на предприятиях Министерства обороны или государственных полиграфических предприятиях, пишет издание "Новости Pro".

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Новый механизм также предусматривает возможность личного вручения повесток, что повысит эффективность оповещения. Подтверждение получения повестки будет фиксироваться в несколько способов: день получения, отказ от получения, или отметка об отсутствии лица по адресу.

День явки по вызову определяется не ранее чем через 14 дней после отправки повестки, а за игнорирование повестки предусмотрен штраф от 17 до 25 500 гривен.

Следует отметить, что надлежащим подтверждением оповещения считается день получения почтового отправления лицом, день проставления отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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