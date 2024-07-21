Можно ли самостоятельно выбрать должность и подразделение, если уже получил повестку: ответ Минобороны

Когда военнообязанное лицо получает повестку для уточнения данных, оно может, не дожидаясь, самостоятельно обратиться в рекрутинговый центр и выбрать себе должность и воинскую часть.

Об этом сообщил Алексей Бежевец, уполномоченный представитель Министерства обороны Украины, в интервью спикеру Минобороны Дмитрию Лазуткину.

"Получение инициального приглашения, которое является своеобразным вызовом в Центр комплектования для обновления информации, не составляет преграды для нас, чтобы помочь гражданину определиться с выбором должности и воинской части. Такие возможности существуют и используются неоднократно", – отметил Бежевец.

Он подчеркнул, что в рекрутинговом центре военнообязанные имеют возможность выбрать конкретное подразделение и специальность, соответствующую их навыкам и интересам. По словам Бежевца, такая процедура соответствует всем нормативным документам и закреплена в законодательстве.

В то же время он отметил, что в ТЦК все же необходимо будет прийти по повестке и подать туда "рекомендательное письмо".

Напомним, ранее в Раде рассказали, кого из обновивших данные будут первыми призывать в ВСУ.

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