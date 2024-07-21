Чи можна самостійно обрати посаду і підрозділ, якщо вже отримав повістку: відповідь Міноборони

Коли військовозобов'язана особа отримує повістку для уточнення даних, вона може, не чекаючи, самостійно звернутися до рекрутингового центру та вибрати собі посаду та військову частину.

Про це повідомив Олексій Бежевець, уповноважений представник Міністерства оборони України, у інтерв'ю речнику Міноборони Дмитру Лазуткіну.

"Отримання ініціального запрошення, яке є своєрідним викликом до Центру комплектування для оновлення інформації, не становить перепони для нас, щоб допомогти громадянину визначитися з вибором посади та військової частини. Такі можливості існують і використовуються неодноразово", – зауважив Бежевець.

Він підкреслив, що в рекрутинговому центрі військовозобов’язані мають змогу вибрати конкретний підрозділ та спеціальність, що відповідає їхнім навичкам та інтересам. За словами Бежевця, така процедура відповідає всім нормативним документам і закріплена в законодавстві.

Водночас він зауважив, що у ТЦК все ж необхідно буде прийти за повісткою і подати туди "рекомендаційний лист".

Нагадаємо, раніше у Раді розповіли, кого з тих, хто оновив дані будуть першими призивати до ЗСУ.

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