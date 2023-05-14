Можно не тратиться на шампуни: чем мыть волосы, чтобы они долго не жирнели

Шампуни и кондиционеры не так легко подобрать, чтобы они подходили не только волосам, но и коже головы. Иногда дорогостоящие средства могут оказаться непригодными для удовлетворения основных требований потребителя к ним.

Если в настоящее время чувствительна кожа головы, можно использовать натуральный шампунь. А еще попробуйте природные средства для мытья волос. Это могут быть настойки трав или подкисленная лимоном вода.

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Для тех, у кого волосы быстро становятся массными, можно попробовать следующие "народные методы":

Сода – столовую ложку растворяют в двух литрах теплой воды и промывают волосы.

Яблочный уксус – им нужно пользоваться осторожно, чтобы уберечь глаза. В трех литрах теплой воды нужно размешать 3 ст. л. яблочного уксуса и ополоснуть волосы и кожу головы.

Также мыть волосы, которые быстро маснеют, следует мыть прохладной водой – это может помочь уменьшить выработку кожного жира.

Розовая глина – ее смешивают с зеленым чаем, чтобы создать пасту. Пасту из глины наносят на волосы и кожу головы, оставляют на 10 минут, затем смывают теплой водой.

Гречневая вода (вода, в которой варилась гречка) содержит много протеинов, витаминов и минералов, которые могут помочь уменьшить жирность волос.

Масло чайного дерева – просто добавьте несколько капель масла чайного дерева к своему шампуню или кондиционеру, чтобы уменьшить жирность волос и предотвратить перхоть.

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Уменьшить масляные волосы могут помочь маски, созданные на основе яичного белка, глины, алоэ. Их перед использованием лучше проверять на коже запястья, чтобы определить, нет ли у вас аллергической реакции на такую смесь. Если все хорошо, можно нанести такую маску на кожу головы и волосы, подержать 30 минут, затем смыть водой.

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