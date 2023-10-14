Можно одновременно получать жилищную субсидию и льготы на коммунальные услуги

Можно ли получить одновременно субсидию и льготы на коммуналку

Многие украинцы часто путают понятия "жилищная субсидия" и "льгота на услуги ЖКХ", считая их синонимами для одной и той же государственной помощи.

Однако это неправильное утверждение, поскольку эти две выплаты имеют разный статус и условия получения, разъяснили на Правительственном портале. В этой статье мы рассмотрим разницу между ними и объясним, почему невозможно получать обе выплаты одновременно.

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Жилищная субсидия

Жилищная субсидия – это помощь от государства, предоставляемого семьям, доходы которых не позволяют им оплатить полную сумму жилищно-коммунальных услуг. Следовательно, эта помощь зависит исключительно от материального положения и собственности семьи. Получить жилищную субсидию могут семьи с низкими доходами, определяемые национальным законодательством.

Для уточнения жилищную субсидию могут получать те, чьи доходы недостаточны для оплаты коммунальных услуг в полном объеме. Эта субсидия направлена на возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители.

Льгота на услуги ЖКХ

Льгота на услуги ЖКХ – это льгота, предоставляемая определенным категориям граждан в соответствии с законодательством Украины. Эта льгота может быть предоставлена, например, ветеранам войны, членам семей погибших военнослужащих, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семьям и другим категориям граждан.

Важно отметить, что предоставление льготы на услуги ЖКХ зависит от конкретных категорий граждан и может быть предоставлено:

Без учета доходов. В этом случае, льготу предоставляют в соответствии с определенными категориями граждан независимо от их доходов. С учетом доходов. Для других категорий граждан льготу на услуги ЖКХ могут предоставлять с учетом среднемесячного общего дохода семьи.

Одновременное получение жилищной субсидии и льготы

Несмотря на то, что жилищная субсидия и льготы на услуги ЖКХ – это разные виды помощи, одновременно получать обе выплаты невозможно. Это установлено законодательством Украины.

"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", – подчеркивают на официальном портале правительства.

То есть если гражданин имеет право на жилищную субсидию и льготу на услуги ЖКХ, он обязан выбрать одну из этих выплат.

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