Можно подхватить смертельную болезнь: почему работы в саду не следует проводить без перчаток

Работы в саду нельзя проводить без перчаток по нескольким причинам. Кроме того, что они защищают кожу рук от порезов, царапин и других травм, они защищают от грязи, пыли и других загрязнений.

А еще перчатки могут оградить от смертельных болезней.

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Как сообщает Live Science, женщина в Австралии стала третьим известным человеком, инфицированным разновидностью бактерий, обычно вызывающих смертельную болезнь "черная ножка" у крупного рогатого скота и овец. Эта женщина – единственная, кто выжил после инфицирования опасным заболеванием.

Отмечается, что после работы в саду без перчаток 48-летняя женщина испытывала тошноту, у нее наблюдалась рвота в течение трех дней, а также у нее появилась боль в нижней правой части живота, которая постепенно усиливалась.

Когда она обратилась к врачам, они выяснили, что у больной отказывают почки и печень, а в крови накапливалась молочная кислота — вещество, которое вырабатывается мышцами во время высокоинтенсивных упражнений и является показателем септического шока.

Хотя во время компьютерной томографии (КТ) ее брюшной полости врачи не обнаружили признаков воспаления или инфекции, они прописали ей антибиотики как меру пресечения.

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Через пять часов ее боль в животе стала настолько сильной, что врачи провели еще одну КТ. На этот раз было ясно, что ее толстый кишечник был воспален, как и слепая кишка, поэтому ее госпитализировали в реанимацию. Через два дня анализ крови обнаружил виновника безудержного воспаления: смертельный вид бактерии под названием Clostridium chauvoei.

Издание пишет, что эти бактерии обычно живут в почве в виде спор, которые при попадании внутрь или вдыхании попадают в кровь и перемещаются в мышечную ткань. Когда уровень кислорода в мышцах снижается – например, во время физических упражнений – споры прорастают и производят токсины, в частности разрушающие клетки крови и ферменты, расщепляющие ДНК.

У крупного рогатого скота, обычного хозяина C. chauvoei, именно это разрушение клеток приводит к характерному появлению "черной ножки". В последнем случае женщина занималась огородом с голыми руками, на которых были царапины. Вероятно, так она заразилась.

Женщину лечили антибиотиками и кислородом. Впоследствии ее почки и печень возобновили работу, а уровень молочной кислоты снизился настолько, что ее выписали из больницы.

Но когда у нее вернулись диарея и тошнота, у жертвы "Черной ножки" диагностировали гибель ткани кишечника. Так что врачи срочно прооперировали пациентку.

Отмечается, что до этого случая были зарегистрированы двое больных, зараженных "черной ножкой". Они погибли.

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