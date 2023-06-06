Мучнистая роса на плодовых деревьях: как безопасно избавиться от заболевания

Мучнистая роса – это грибковая болезнь растений, которая приводит к образованию беловатого или серого налета на листьях, стеблях и цветках растений. Этот налет напоминает муку или белый порошок.

Мучнистая роса является распространенной болезнью на плодовых деревьях и других огородных растениях. Если их не лечить растения могут погибнуть.

Лечение мучнистой росы включает использование фунгицидов, направленных на устранение грибка, а также профилактических мер – регулярное полив растений снизу, удаление больных частей растений и создание благоприятных условий для их роста.

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Опытные огородники говорят, что для профилактики и защиты от этого заболевания проводят трехкратное опрыскивание фунгицидами или бордоской жидкостью. Также помогает опыление серой не менее трех раз в летний период. В значительной степени повышает устойчивость к заболеванию и подкормке деревьев калийными и фосфорными удобрениями.

Настоящий и особенно действенный метод лечения мучнистой росы – это опрыскивание яблонь через каждые 3-4 дня специальными препаратами, а также хлорокиси меди, коллоидной серой, марганцовкой или смесью кальцинированной соды с мылом.

Некоторые фунгициды позволяют значительно сократить расходы на удаление и вырезку зараженных побегов и существенно снизить вредность вторичного заражения. Чтобы подавить первичную инфекцию возбудителя, обработка производится в начале вегетации согласно инструкции. С появлением первых признаков заболевания обработки производятся с интервалом 6-12 дней. В основной период болезни, начинающейся в период цветения, производят сразу 2-3 опрыскивания. За сезон следует проводить не более четырех опрыскиваний этим фунгицидом. Обработку следует прекратить после прекращения вторичного роста яблони.

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