Борошниста роса на плодових деревах: як безпечно позбутися захворювання

Борошниста роса – це грибкова хвороба рослин, яка спричиняє утворення білуватого або сірого нальоту на листках, стеблах і квітках рослин. Цей наліт нагадує борошно, або білий порошок.

Борошниста роса є поширеною хворобою на плодових деревах та інших городніх рослинах. Якщо їх не лікувати, рослини можуть загинути.

Лікування борошнистої роси включає використання фунгіцидів, які спрямовані на усунення грибка, а також профілактичних заходів – регулярне поливання рослин знизу, видалення хворих частин рослин і створення сприятливих умов для їхнього росту.

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Досвічені городники кажуть, що для профілактики та захисту від цього захворювання проводять триразове обприскування фунгіцидами або бордоською рідиною. Також допомагає запилення сіркою не менше трьох разів на літній період. Значною мірою підвищує опірність захворюванню й підживлення дерев калійними та фосфорними добривами.

Справжній та особливо дієвий метод лікування борошнистої роси це обприскування яблунь через кожні 3-4 дні спеціальними препаратами, а також хлорокисом міді, колоїдною сіркою, марганцівкою або сумішшю кальцинованої соди з милом.

Деякі фунгіциди дозволяють значно скоротити витрати на видалення та вирізку заражених пагонів та знизити суттєво шкідливість вторинного зараження. Щоб придушити первинну інфекцію збудника, обробка проводиться на початку вегетації згідно з інструкцією. З появою перших ознак захворювання обробки проводяться з інтервалом 6-12 днів. В основний період хвороби, що починається в період цвітіння, проводять відразу 2-3 обприскування. За сезон слід проводити не більше чотирьох обприскування цим фунгіцидом. Обробку слід припинити після припинення вторинного зростання яблуні.

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