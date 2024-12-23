МВФ выделил Украине 1,1 млн долларов: деньги направят на финансирование критических расходов бюджета

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов. Средства уже зачислены на счета Украины и будут направлены на финансирование критически важных расходов государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Как отметил глава правительства, это шестой транш в рамках совместной программы по Механизму расширенного финансирования (EFF). Всего в рамках этой программы Украина получила от МВФ $9,8 миллиарда.

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Шмигаль также выразил благодарность Международному валютному фонду за стабильную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

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