'Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии' - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник подверг резкой критике премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 22 декабря посетил Кремль для переговоров с Владимиром Путиным по поставкам газа. Зеленский отметил, что после их встречи в Брюсселе в присутствии лидеров ЕС дальнейшие действия Фицо уже не вызывают удивления.

"Мы боремся ради жизни, а Фицо – ради денег, и, скорее всего, не для Словакии. Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо преследование собственных финансовых выгод", – заявил президент Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Он также напомнил, что Фицо получил предложения по компенсации для Словакии за возможные потери от сокращения российского транзита и альтернативы поставок газа, которые могла обеспечить Еврокомиссия.

"Мы были готовы сотрудничать. Но Фицо отказался от компенсаций для словаков и не желает работать с Еврокомиссией. Почему ему выгоднее договариваться в Москве. Все в Европе понимают причину этой выгоды – нет ни одного, кто бы этого не понимал. Страны Европы должны работать вместе ради безопасности своих народов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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