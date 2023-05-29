Мы делаем это не правильно: эксперт назвал главные ошибки при мытье волос

Большинство из нас, когда моет голову, массирует кожу и корни волос вместе с шампунем. Выяснилось, что это грубая ошибка. Известный парикмахер из Лондона Джейсон Кольер, оказывающий услуги мировым звездам, объяснил, как правильно мыть голову.

Он посоветовал тем, кто имеет длинные волосы, начинать процесс мытья головы по увлажнению волос. "Увлажните волосы теплой водой перед нанесением шампуня. Влажные волосы легче очищать".

Что касается шампуня, он посоветовал сначала распенить его в ладонях, а затем нанести сначала на корни и распределить по всей длине. Массировать кожу головы при этом он не советует, поскольку это может привести к травмированию волосяных луковиц и волосы будут сильнее выпадать. А еще он говорит, что такие массажные руки будут способствовать большему выделению подкожного жира, поэтому волосы скорее станут жирнеть.

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Кольер посоветовал тщательно смывать шампунь, чтобы его остатки смывались и не приводили к раздражениям. Что касается кондиционера, то его тоже не стоит втирать в голову, а только распределять равномерно по волосам. Смывать его тоже нужно тщательно, а еще – прохладной водой.

"Окончив нанесение кондиционера, промойте волосы прохладной водой. Холодная вода поможет закрыть волоски, обеспечить блеск и дополнительный объем волос", – сказал эксперт.

Сушить волосы тоже нужно правильно. Не растирайте его полотенцем, а осторожно промокните во избежание его повреждения.

Ранее UAportal писал, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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