'Мы готовимся ко всем рискованным сценариям': Резников прокомментировал угрозу нового наступления россии

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке украинских военных к следующему возможному наступлению оккупантов. По его словам, наша страна готова к любым сценариям развития событий на фронте.

Он подчеркнул, что Украина выстояла системно и показала всему миру, что это реально – выдержать любое нашествие. Об этом Резников сказал в интервью порталу Lb.ua.

"Мы точно знаем места, из которых теоретически/гипотетически они могли бы попытаться осуществить это наступление. Мы готовимся ко всем рискованным сценариям: Генштаб это прорабатывает, докладывает на Ставке главнокомандующего, и, соответственно, все военно-политическое руководство страны, начиная от верховного главнокомандующего, президента Украины, в курсе, и мы готовимся к любым сценариям. Даже к самым неприятным", – отметил он.

Глава Минобороны добавил, что, имея "неудобного соседа", всегда остается риск неадекватного поведения. Если россияне захотят уйти в новое наступление, то смогут подготовиться не раньше февраля.

"Исходя из того, что они, проведя первую волну частичной мобилизации, по нашим оценкам, 150 тысяч сразу направили непосредственно в Украину (они воюют сегодня вместо тех потерь, которые понесли россияне убитыми и ранеными), а еще 150 тысяч готовят в разных лагерях на разных территориях: и в россии, и в Беларуси, в части оккупационных городов", – заметил Резников.

Министр подчеркнул, что сейчас некстати выяснять, откуда именно они собираются снова атаковать.

"Это будет зависеть от их планов, а главное – от нашей подготовки", – объяснил он.

Относительно наступления с территории Беларуси Резников указал, что многое будет зависеть от белорусских военных.

"Если белорусские солдаты будут готовы выполнять приказы российских генералов – это один сценарий. Если белорусские солдаты не будут готовы выполнять приказы российских генералов, а только своих, белорусских – это совершенно другой сценарий", – резюмировал Резников.

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