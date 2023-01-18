"Мы восхищаемся вами!": известный режиссер Мартин Скорсезе поддержал украинцев в борьбе с россиянами (видео)

Известный американский режиссер Мартин Скорсезе записал видеообращение для украинцев и высказался о своей поддержке. Он вспомнил о мужестве и подчеркнул, что украинцы в борьбе против агрессора не одни.

Об этом говорится на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте UNITED24. Известный киномастер высказался в день трагической гибели украинцев в Броварах.

"Мои дорогие украинцы, сограждане мира, меня зовут Мартин Скорсезе и я присылаю это сообщение, чтобы просто сказать, что вы не одиноки. Мы восхищаемся вашим мужеством, настойчивостью, стойкостью и необычайной, удивительной решительностью перед лицом этого варварства, этого невыразимого варварства", – подчеркнул он.

Скорсезе отметил дух украинцев, который похож на свет всего мира.

"И я молюсь, чтобы оно было достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту тьму", - подчеркнул легендарный актер.

Чем известен Мартин Скорсезе

Известный режиссер родился в 1942 году. Прославился такими работами, "Злые улицы", "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Хранитель времени", "Волк с Уолл-стрит" и "Ирландец".

Обладатель множества кинопремий, среди которых "Оскар", "BAFTA", "Золотой глобус", "Эмми", "Грэмми", "Золотой пальмовой ветви" и других.

Напомним, что режиссер Джеймс Кэмерон готовится к новому выпуску документальной ленты о "Титанике". Он повторил финал фильма, где показал причину гибели Джека Доусона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграм канал !